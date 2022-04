Opvang Oekraïense vluchtelingen in pastorie Zandse Kerk in Huissen

De gemeente denkt er vanaf mei acht tot veertien vluchtelingen onder te brengen. Het gaat om opvang tot het einde van dit jaar. Wanneer de vluchtelingen precies komen is nog onzeker. Het verdelen van vluchtelingen over de beschikbare plaatsen in de regio ligt in handen van de Veiligheidsregio Gelderland Midden.

Het beschikbaar stellen van de pastorie naast de Zandse Kerk is een initiatief van kerkleden van de parochie Maria Magdalena. Zij voeren, samen met de gemeente, ook de werkzaamheden uit om de pastorie gebruiksklaar te maken voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Vrijwilligers gaan de vluchtelingen begeleiden.

Meer locaties

Het is in Lingewaard de derde locatie die voor dit doel wordt klaargemaakt. Eerder maakte de gemeente al bekend ook opvang te realiseren in de Kinkelink in Bemmel en aan de Molenkamp in Bemmel.

Soortgelijke plannen zijn er ook in Overbetuwe. Daar worden vluchtelingen opgevangen in de Wanmolen in Zetten. In dat dorp wordt in overleg met zorginstelling Pactum, de voormalige Heldringstichting, ook gewerkt aan de opvang van vluchtelingen in leegstaande panden op het terrein van de jeugdzorginstelling.