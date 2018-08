Ouders Doornenburgse terreurverdachte schrikken zich rot

Zijn ouders zijn zich rot geschrokken op 23 mei. ,,Twintig man politie met honden stonden er ineens voor de deur. Ze hebben het hele huis doorzocht tot in de keukenkastjes toe en niets gevonden’’, zegt zijn vader geëmotioneerd. Hij is vooral boos omdat hij vindt dat zijn zoon groot onrecht wordt aangedaan.

Explosieven

Voor het Openbaar Ministerie waren er voldoende aanwijzingen om de 43-jarige Doornenburger te arresteren. Dat heeft het OM gisteren bekend gemaakt. Hij zou geweld tegen moslims rechtvaardigen. Ook zou hij 'tot handelingen daartoe overgaan'. Om welke handelingen het precies gaat is onbekend.

De Doornenburger zou verder over explosieven beschikken, maar die zijn in de woning niet aangetroffen. Wel heeft de politie een alarmpistool en een aantal scherpe kogelpatronen gevonden. ,,Dat alarmpistool is verboden, dat klopt’’, zegt vader Jan, terwijl hij naar de keuken loopt en een groot mes uit een messenblok op het aanrecht haalt. ,,Deze hier is ook verboden, maar heeft toch ook iedereen in huis.’’

'Te gek voor woorden'

De politie heeft de computers van vader en zoon in beslag genomen. Of hierop strafbare zaken staan is niet duidelijk. Wel laat het OM weten dat T. geen concreet plan voor een aanslag had, maar dat hij verdacht wordt van het voorbereiden van een geweldsmisdrijf 'met een terroristisch oogmerk'. De man zou de bedoeling hebben gehad om een deel van de bevolking angst aan te jagen, maar daar klopt volgens zijn vader niets van.

,,Echt te gek voor woorden. Hoe komen ze erbij. Dan had ik het echt wel gemerkt. Natuurlijk zegt hij wel eens wat over buitenlanders op social media. Wie niet? Dat wil niet zeggen dat hij die mensen wat wil aandoen? Ja, hij discussieert graag. Hij praat makkelijk en wil graag met mensen in gesprek, maar daar blijft het bij?’’, vertelt zijn vader.

Hij kent zijn zoon niet als een gewelddadige man. Eerder een behulpzaam en iemand die voor iedereen klaar staat.

Voorarrest

Afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de de feiten en naar de psychische gesteldheid van de man. ,,Zaten er van die mensen van het Pieter Baan Centrum om te onderzoeken of hij verward was. Word je hele privéleven vanaf zijn jeugd binnenste buiten gekeerd. Of dat zo prettig is.’’