Overlast motorrijders opnieuw aangekaart door dijkbewoners: ‘Dit kan zo niet doorgaan’

Buiten Beeld Waarom Bemmel elk jaar op 4 mei bloemen legt bij ‘Waarom ik?’ van Jac Maris

23 februari In de Betuwe staan veel kunstwerken in de openbare ruimte. Je loopt er langs zonder er acht op te slaan. Wat stelt het voor en wat beoogde de kunstenaar? Deze week: ‘Waarom ik?’, een beeld van Jac Maris in Bemmel.