Overlijden van 16-jarige wielrenner na ongeluk schokt Bemmel: 'De jongens stonden als zielig hoopje bij elkaar’

,,Het nieuws heeft er bij ons ingehakt. Vooral bij de spelers van zijn team en zijn leeftijdsgenoten uit andere elftallen”, zegt voorzitter Arno van Heusden. De jongen zat op het Over Betuwe College in Bemmel. Klasgenoten zijn donderdag op school opgevangen. Volgens een woordvoerder is de school diep geraakt ‘door de onvoorstelbaar verdrietige gebeurtenis’.

‘Zielig hoopje bij elkaar’

De school past het onderwijsprogramma aan. ,,In afstemming met de familie geven we onze betrokkenheid als school de komende tijd vorm”, aldus de woordvoerder.



Op locatie De Heister is een ruimte ingericht als ontmoetingsplek voor leerlingen, collega’s en ouders. Een zorgteam staat klaar om mensen die daaraan behoefte hebben op te vangen.



Voor zijn vrienden en andere leeftijdsgenoten met wie de 16-jarige veel contact had, is donderdagavond op het complex van Sportclub Bemmel een inloopbijeenkomst gehouden. Daar kwamen ongeveer dertig jongens op af. Voetballers konden met elkaar praten, ook waren sommige ouders meegekomen.