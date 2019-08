Paard hindert verkeer op de A325 bij Ressen

Bakkerij van der Wal Jolink vraagt faillisse­ment aan; toekomst Gelderse vestigin­gen onzeker

8 augustus Bakkerij van der Wal Jolink heeft het faillissement aangevraagd. Dat bevestigt directeur Peter van der Wal. De van oorsprong Apeldoornse bakkerij heeft in totaal dertien winkels, waarvan zes in Apeldoorn. Ook in Elst, Gendt en Lent zijn er bakkerswinkels. Het personeel, zeventig man sterk in totaal, is dinsdagavond ingelicht. Hun toekomst is ongewis.