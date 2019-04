Paasvuren Gendt en Huissen afgelast

Video Twee hennepkwe­ke­rij­en opgerold in Lingewaard

16 april GENDT - In Gendt en Huissen zijn dinsdagmiddag hennepkwekerijen ontmanteld. Er zijn drie mensen aangehouden en in Gendt is er één voertuig in beslag genomen. Waarschijnlijk worden de huizen gesloten door de burgemeester van Lingewaard.