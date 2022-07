Palmenverkoop is een uit de hand gelopen hobby voor de broers Rob en Erik Ehren

Steeds meer bezorgdien­sten actief in de Betuwe, Picnic heeft grootse plannen

Boodschappen thuis laten bezorgen is een groeimarkt. Ook in de Betuwe. Bezorgdienst Picnic, eerder alleen actief in Arnhem en Nijmegen, komt sinds deze maand ook de Betuwe in. De elektrische wagentjes stoppen nu ook in Elst, Driel, Oosterhout, Huissen en Angeren.

