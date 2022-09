Papiercontainers bij Jonge Kracht verdwijnen: voetbalclub gaat extra inkomsten missen

Aanstor­mend talent doet mee met kunstroute: ‘Elkaar versterken maakt het een mooie kunstbele­ving’

Mensen op een laagdrempelige manier kunst laten beleven. Dat is het idee achter de Kunst- en Cultuurroute van Kunstcollectief Gelderse Poort. Aanstormend talent exposeert in de Kleine Kerk in Angeren.

9 september