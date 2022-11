Partij voor de Dieren Arnhem wil vuurwerkverbod in de Betuwe en komt met meldpunt voor overlast

De meeste meldingen komen uit Arnhem en Nijmegen, maar ook vanuit de Betuwe wordt overlast gemeld. Zo is het in Oosterhout ‘nu al iedere avond raak, vooral in het weekend’, zo laat een bewoner op het meldpunt weten. ‘Gevolg is een schrikachtige hond en geen relaxte rondjes meer buiten in de avonduren.’