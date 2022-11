Partijen willen opheldering nadat honderden Lingewaarders te weinig huishoudelijke hulp kregen

Column Binnendijks Als de hele wereld gek is, laten we er dan een feest van maken

De wereld is gek aan het worden. En misschien houden we elkaar wel voor de gek. Over een paar dagen gaan uit de hele wereld voetballers naar een land dat zelf maar twaalf voetbalclubs en geen enkele homoseksueel kent. De sporters gaan er onder tropische omstandigheden op gekoelde grasvelden strijden om de wereldtitel.

