Pech voor katholieken in Huissen: geen paaswake in eigen kerk die is uitgeleend aan Syrische parochie

Met video Frustratie en noodgedwon­gen berusting in Boerenhoek na besluit A15: ‘We hebben er maar mee te dealen’

Gevoelens van frustratie en berusting wisselen elkaar af bij de bewoners van Boerenhoek na de uitspraak over de doortrekking van de A15. Nieuwe stikstofberekeningen zijn voor het eerst goedgekeurd door de Raad van State, maar of het nieuwe stuk snelweg ook écht pal langs het Betuwse gehucht loopt, is nog onzeker. ,,Hebben ze hier nou drie jaar over gedaan?”