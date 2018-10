Penningmeester plundert kas van supporters GVA: 'Niemand zag dit aankomen'

De penningmeester vroeg het bestuur van de supportersvereniging om tijdens de vervroegde ledenvergadering van 21 september de situatie met de leden te bespreken. Daar werd hij geroyeerd.



,,Ik had zelf mijn conclusies getrokken, maar heb wel gevraagd of op de vergadering besproken kon worden hoe de leden er in stonden. Die hadden liever dat ik geen lid meer zou zijn van de vereniging. En daar kan ik alleen maar mee instemmen.’’



De supportersvereniging (uit 1968) staat formeel los van de voetbalvereniging en kent een eigen bestuur, dat geen verantwoording aflegt aan het bestuur van de voetbalclub GVA. Met het geld, door de leden en via de door de supportersvereniging beheerde reclameborden bijeengebracht, draagt de vereniging bij aan allerlei activiteiten van GVA en aan de aanschaf van bijvoorbeeld groot materiaal voor de Doornenburgse club, zoals de omheining van het hoofdveld, het scorebord, en de geluidsinstallatie in de kantine en op de tribune.



De viering van het 50-jarig jubileum van de supportersvereniging kon eind augustus niet doorgaan, vanwege de greep uit de kas van de penningmeester.