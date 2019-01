Persoon te water in Huissen, traumahelikopter opgeroepen

Update/Video Woning­brand in Huissen: Hennepkwe­ke­rij aangetrof­fen

20 januari HUISSEN - In een woning aan de Isidorusweg in Huissen is zondagavond omstreeks 17.30 brand uitgebroken. De straat is afgesloten geweest tijdens het blussen. Ook is er een hennepkwekerij aangetroffen bij de woning.