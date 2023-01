Politie en handhavers speuren nu ook in de nacht naar illegale activiteiten in Lingewaards buitengebied (maar vinden weer weinig)

Van patiënt naar prinses: Kelly is herstellen­de van darmkanker en pakt de draad met hulp van carnaval weer op

ANGEREN - Kelly Janssen (35) herstelde van darmkanker met uitzaaiingen en probeert haar leven weer op te pakken. Nu is ze prinses carnaval in Angeren. ,,De jurk kocht ik pas een paar dagen voor de onthulling, zó bang was ik dat het toch weer mis zou zijn.”

20 januari