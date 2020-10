Politie Lingewaard opent jacht op ‘autovoeler’ die Huissen onveilig maakt

Met name in de wijken Loovelden, Zilverkamp en De Hofmeesterij in Huissen was het de afgelopen maanden raak. De verdachte, door de politie ‘autovoeler’ genoemd omdat hij voelt of een auto wel is afgesloten, lijkt vooral actief tussen 3.30 en 6.00 uur in de vroege ochtend: ‘De man fietst in alle rust door de wijken, op zoek naar onafgesloten voertuigen. In een aantal gevallen wist hij spullen uit voertuigen weg te nemen’.