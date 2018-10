Politie op zoek naar schutter die Gendtse paarden onder vuur nam, eigenaresse doet aangifte

Wethouder levert voor het eerst paspoort bij de voordeur af

23 oktober HUISSEN - Cuong Nguyen stond gisteren ietwat verward en ongemakkelijk in de deuropening van zijn huis in Huissen. Niet gek, want voor zijn deur staan een cameraman, een journalist, een gemeentelijke persvoorlichter, een wethouder, een bezorger, een gemeenteambtenaar en twee fotografen.