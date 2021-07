Politie pakt mannen op die Arnhemmer mishandelden, bedreigden en vasthielden in Huissense woning

Achter vondst lichamen in Waal schuilt een Duits drama: tieners (13 en 14 jaar) doken even de Rijn in

23 juni Achter de twee lichamen die onlangs in de Waal bij Gendt en Rossum zijn gevonden, schuilt een groot drama in Duitsland. Hoewel dna-onderzoek nog uitsluitsel moet geven, gaat aan de andere kant van de grens vrijwel iedereen ervan uit dat de slachtoffers twee tienermeiden (13 en 14 jaar) uit Duisburg zijn. Ze raakten vorige week samen met een 17-jarige vermist na een duik in de Rijn.