Politie trof na schietpartij in Bemmelse villa hasj, hennepkwekerij, vuurwapens en panic room aan

De officier eiste dinsdag geldboetes, werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen tegen het stel. Geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf, omdat de zaak zo lang is blijven liggen. De verdediging vindt niet dat ouders kan worden verweten wat zoons misschien hebben gedaan en vroeg vrijspraak. Hun zoon schoot zijn halfbroer in juni 2018 in zijn been na ruzie om een meisje. Hij werd daar een jaar later voor veroordeeld, ook voor het bezit van speed en wapens.

Wietlucht

Vier agenten kwamen ter plaatse na de schietpartij. Ze roken een wietlucht en gingen op onderzoek uit. Er bleken verschillende professioneel ingerichte hennepkwekerijen te zijn in een tuinhuis en een kas achterin de tuin met in totaal 366 planten.



Er was geknoeid met de gasmeter, waardoor illegaal kon worden getapt. In een schuur was een knipruimte ingericht. De politie trof in totaal 14 kilo henneptoppen en 32 kilo hennepgruis aan en een plak hasj van 28 kilo in een sporttas. De villa werd op last van de burgemeester tijdelijk gesloten.