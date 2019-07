Politie vindt dode man en wapencollectie in huis in Huissen

A50 uitzonder­lijk snelle groeier in Betuws wegennet, provincia­le wegen juist veelal minder druk

7:09 VALBURG/BEMMEL - De toename van de verkeersdrukte in de Betuwe was vorig jaar op de A50 veel groter dan op de A15, de A325 en de provinciale niet-snelwegen. Een reden daarvoor is lastig aan te wijzen, behalve de economische groei in het land.