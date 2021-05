Politie vindt drugslab in container na inval op terrein scheepswerf

Lezers helpen lezers: zo kreeg Hennie (62) die ene ontbreken­de school­plaat

24 april HUISSEN - Lange tijd stonden ze op zolder, maar toen Hennie Neijenhuis (62) uit Huissen kleinkinderen kreeg, is ze ze toch maar eens tevoorschijn gaan halen. Op de logeerkamer van de kleintjes prijken nu de oude schoolplaten die Hennie ooit voor een paar euro kocht op een boekenmarkt in haar dorp. Vijf had ze er, tot ze ontdekte dat er een ontbrak.