Politie vindt drugslab na grote brand in schuur Doornenburg

Het drugslab was vermoedelijk bedoeld voor de productie van synthetische drugs, meldt de politie. Het lab wordt nu ontmanteld door een speciaal team. Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. Vooralsnog zijn er geen arrestaties verricht.



De politie hield er eerder op de dag al rekening mee dat er drugs werd gemaakt in de afgebrande schuur. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) werd daarom ingeschakeld. Die is getraind en uitgerust om op te treden bij chemische, biologische, radiologische of nucleaire incidenten.



Bij de brand in Doornenburg vonden meerdere ontploffingen plaats. De brandweer zei dat het daarbij mogelijk ging om geëxplodeerde gasflessen.