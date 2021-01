Politie waarschuwt opnieuw voor autovoeler die 's nachts in Bemmelse wijk rondsluipt

Dat lukt niet. Dan steekt hij zijn hand uit naar de deurgreep van de auto ernaast. Die zit ook dicht. En de man gaat naar de volgende twee auto's waar de procedure zich herhaalt. Beide auto's zitten op slot. De man vervolgt zijn weg langs de Leidijk. Op zoek naar andere auto's.



De verrichtingen van de onbekende man zijn door een bewakingscamera vastgelegd. Hij is niet herkenbaar maar duidelijk is wel wat hij doet. Hij 'voelt’ of de auto's open zijn. Dat is niet strafbaar. Wat de man waarschijnlijk van plan is als een auto niet op slot zit is dat wel.



Al eerder werden in Bemmel auto's op die manier geopend om er waardevolle spullen uit te stelen. De politie Lingewaard deelt op Facebook beelden die door een bewoner van de Leidijk zijn gemaakt. Inwoners krijgen de waarschuwing vooral de ogen en camera's goed de kost te geven. Wie opnamen heeft van een nachtelijke ‘autovoeler’ wordt gevraagd die beelden aan de politie af te staan.



Er zijn verschillende mensen die verdachte situaties hebben waargenomen, laat een politiewoordvoerder weten. Onduidelijk is of het in alle gevallen om een autovoeler gaat, zegt de politie, maar alle informatie is welkom in het onderzoek.