Politie zat bovenop cokesmokkel op A15 dankzij gekraakte chatdienst

Dat bleek dinsdag tijdens de rechtszaak in Arnhem.

De server van Blackbox Security stond in Engeland. Door in te pluggen op de IronChatserver werd het berichtenverkeer omgeleid naar een tweede server. Deze was door de politie gehuurd.



De cyberspecialisten van de Nederlandse politie hadden een speciaal softwareprogramma geschreven, waarmee de versleutelde berichten konden worden ontsleuteld. De politie kon maandenlang berichten lezen waarin afspraken werden gemaakt over handel in wapens, munitie, bitcoins en drugs.



In totaal werden ruim 258.000 chatberichten op de ‘politieserver’ opgeslagen. Criminelen gebruikten de app omdat die niet gekraakt zou kunnen worden en dus veiligheid bood. De politie stopte met de operatie toen criminelen elkaar begonnen te beschuldigen van lekken en er liquidaties dreigden.

6 kilo

Een 42-jarige vrachtwagenchauffeur uit Litouwen en een 25-jarige Albanees stonden voor de rechtbank terecht wegens drugssmokkel. De Albanees zou op 6 oktober 2018 rond middernacht op een parkeerplaats langs de A15 in Kesteren een plastic tas met zes kilo cocaïne hebben overhandigd. De chauffeur moest die in Engeland bij een tankstation afleveren.



De mannen communiceerden via de chatdienst IronChat. De politie las de berichten mee en liet de vrachtwagen onopvallend schaduwen. Beide mannen werden ‘s ochtends vroeg rond 06.00 uur na de overhandiging van de harddrugs opgepakt.

Hacken

Volgens de raadsman van de Albanese verdachte is er sprake van hacken en dat mag in Nederland niet. Hij vindt dat het OM daarmee buiten zijn boekje is gegaan.



Het Openbaar Ministerie bestrijdt dat er sprake is van hacken. De Nederlandse politie en justitie hebben zich aan alle juridische spelregels gehouden, stelt hij. ,,Bij hacken zou je heimelijk toegang verschaffen tot de server en dat is niet gebeurd’’, aldus de officier van justitie.



Het Britse telecombedrijf ByteMark werkte mee om de datatap te plaatsen, zodat het berichtenverkeer kon worden omgeleid. ,,Eigenlijk hebben we hetzelfde gedaan als bij het tappen van telefoons. Die zijn aan de orde van de dag. In die zin is er niets nieuws onder de zon. Deze zaak is wel bijzonder omdat voor het eerst een server encrypted berichten live is ontsleuteld.”

Cocaïne