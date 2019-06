Politieactie tegen hennepbende: zes arrestaties, huiszoekingen in Gendt, Huissen en Nijmegen

Er zijn zes arrestaties verricht. De politie kan op dit moment nog niet veel details prijsgeven over de actie.



Er werden doorzoekingen gedaan in onder meer de Steenbokstraat, de Vlierstraat en de Zuiderhagen in Enschede en aan de Zernikestraat en Nico Werkmanstraat in Hengelo.



Behalve in Twente zijn er ook maandag en dinsdag huiszoekingen gedaan in Gendt, Huissen en Nijmegen. In Nijmegen gaat het om een pand op Kerkenbos. Naast woningen is de politie ook loodsen binnen gegaan waar hennepkwekerijen stonden. Hoeveel planten er daarbij zijn aangetroffen en wat de straatwaarde zou zijn is nog onbekend. Later deze dag zal de politie vermoedelijk meer prijsgeven.



Mogelijk volgen er in de loop van dinsdag nog meer huiszoekingen. Bij de actie waren dinsdagochtend 40 agenten betrokken. Er zijn geen arrestatieteams in gezet, bij de verdachten is ‘gewoon aangebeld’, aldus een woordvoerder. Deze zegt dat het om een georganiseerde bende gaan, die vooral in Oost Nederland opereerde.