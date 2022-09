Politiek bezorgd over toename harddrugs in Betuwe: ‘We moeten oppassen voor een waterbedeffect’

LINGEWAARD - Om te voorkomen dat drugsdealers uit steden als Nijmegen en Arnhem hun handel verplaatsen naar dorpen in de Betuwe, moeten gemeentes samen optrekken om drugscriminaliteit te bestrijden. Daarvoor pleit het PvdA in de gemeente Overbetuwe. Wethouder Aart Slob (CDA) is het daarmee eens.

Onlangs spraken jongerenwerkers en hulpverleners hun zorgen uit over toegenomen gebruik van harddrugs onder jongeren in de Betuwe. Zo constateren dat in horecagelegenheden, bij sportverenigingen en zelfs op scholen in de gemeentes Lingewaard en Overbetuwe xtc en andere designerdrugs zoals 2cb worden gebruikt.

Volgens PvdA-raadslid Sylvia Zwart is mogelijk sprake van een waterbedeffect, nu in grote steden als Arnhem en Nijmegen veel aandacht is voor drugsgebruik onder jongeren. Dat betekent dat als je in een stad het drugsgebruik aanpakt, het zich gaat verplaatsen naar omliggende gemeenten.

Taak van de politie

Zij pleitte daarom woensdagavond in de gemeenteraadsvergadering voor een regionale aanpak. ,,We moeten voorkomen dat jonge drugsdealers die in de stad onder druk staan, vertrekken naar gemeentes als Overbetuwe of Lingewaard.”

Volgens wethouder Aart Slob is bestrijding van drugscriminaliteit en dealers ‘in eerste instantie vooral een taak van de politie’: ,,En die werken al in regionaal verband samen.” Laat onverlet dat er wel nog winst valt te behalen, vervolgt Slob. ,,We volgen de ontwikkelingen in een stad als Arnhem op de voet en we weten elkaar ook makkelijk te vinden. Maar tegelijkertijd is er op dat vlak ook nog voldoende ruimte voor verbetering.”