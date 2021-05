Politiek vreest dat drugsbendes duiken op legale wietkwekerij in de Betuwe

Nog paar bedrijfs­per­ce­len en de Betuwe is uitver­kocht

15 mei BEMMEL/ ELST - Betuwse bedrijfspercelen gaan als warme broodjes over de toonbank. De afgelopen week heeft de gemeente Lingewaard er weer drie verkocht. Er zijn er daar nog drie te koop. In Overbetuwe is nog één kavel beschikbaar.