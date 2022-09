Politiek worstelt met reuze-windmolens in Angeren; steun in aanloop naar allesbeslissende avond fragiel

Column Binnendijks Een paardencri­sis, dat ontbrak er nog maar aan

Welja, dat kunnen we er nog net bij hebben: een paardencrisis. De markt voor paarden is kennelijk ingestort. Je denkt dat de Dorpsstraat in Elst te kort of zelfs te smal zal zijn voor een markt die al twee jaar niet is gehouden. Maar ineens blijkt de aanvoer amper de helft van drie jaar geleden.

9 september