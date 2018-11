Politiek zet vraagtekens bij ‘lovergirlsval’ op kermis Huissen: ‘Vrij bruut middel’

De ‘lovergirls’ op de Huissense kermis waren op pad gestuurd door Moviera, een stichting die informatie, hulp en advies biedt aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en machtsmisbruik. Ze deed dat in opdracht van de gemeente Lingewaard. Opmerkelijk, vindt de gemeenteraadsfractie van D66, die daarom vragen heeft gesteld aan burgemeester en wethouders. ,,Wij vinden het inzetten van lovergirls, al zijn het acteurs, een vrij bruut middel om iets duidelijk te maken. Kennelijk was er aanleiding om dat nu te doen. Dan horen wij er graag meer over”, zegt fractievoorzitter Léon Dekkers.



Maar duidelijke antwoorden krijgt D66 vooralsnog niet van het college. Volgens een grove schatting van Slachtofferhulp Nederland zijn tussen de 1.000 en 6.000 jongeren slachtoffer van loverboy- en lovergirlpraktijken. Het zou vooral gaan om 15-, 16- en 17-jarigen die zich laten uitbuiten of misbruiken. Maar waarom de voorlichtingsactie in Huissen? Moviera is gevraagd met feiten en cijfers te komen, maar die kan ze niet leveren. Dekkers: ,,Begrijp mij niet verkeerd, wij vinden bewustwordingsacties altijd goed. De nieuwe generatie moet voorgelicht worden; wat zijn valkuilen en welke gevaren liggen op de loer? Maar ik vraag me af of deze actie is gebaseerd op feiten of aannames. Wij gaan vervolgvragen stellen om toch duidelijkheid te krijgen over de inzet van lovergirls.”