Pont Huissen-Loo gestremd na aanvaring: geleidebootje op drift geraakt

De drie geleidebootjes zorgen ervoor dat de veerpont op de plek blijft liggen in de rivier waar deze hoort. Zonder die bootjes kan het veer niet functioneren. Een van die bootjes ligt nu op de kant, een tweede ligt nog op de oorspronkelijke plek en het derde is op drift geraakt. De politie en Rijkswaterstaat zijn naar het bootje op zoek.



Rond 18.45 kwam de melding binnen bij de hulpdiensten, in eerste instantie werd gemeld dat het ging om een plezierjacht dat overvaren was.



Door de schade ligt de pont zeker 1 tot 2 dagen uit de vaart. De route over het water is een belangrijke verbinding tussen Huissen en Duiven. Fietsers en auto's zullen om moeten rijden nu de pont tijdelijk uit de vaart is genomen.