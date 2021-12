Positieve test maar geen klachten? Dan moet je soms tóch naar je werk in de zorg: ‘Dit is een tikkende tijdbom’

column binnendijks Gezond­heids­zorg in de kerk maakte me een Blasiuswap­pie

De winter kan komen, ik ben er klaar voor. Deze week heb ik m’n griepspuit gehaald, nota bene in de kerk. De laatste keer dat ik voor m’n lichamelijke gezondheid de kerk bezocht, is al heel lang geleden. Dat was voor de Blasiuszegen. Huh? Dat was een jaarlijks ritueel dat voorkwam dat je stikte, of andere ernstige keelproblemen zou oplopen.

21 november