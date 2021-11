Probeerde Huissenaar (67) zijn pas verkochte woning in brand te steken? OM wil tbs met dwang

‘Het is vervelend, maar beter acht dan zeven uur’; horeca weer de dupe van coronamaat­re­ge­len

ZETTEN/HUISSEN - Restaurants in Lingewaard en Overbetuwe zullen hun diner vervroegen of beperken tot één shift; één tafelbezetting per avond. ,,Het is niet anders. We moeten er alles aan doen om de besmettingscijfers naar beneden te krijgen. Om te voorkomen dat de IC‘s weer overstromen", zegt Theo Driessen van restaurant Dries en Co in Elst.

13 november