PvdA keert zich tegen huisvesting Polen op terrein van Royal Berry: ‘Werk en wonen moet worden gescheiden’

Expliciet verboden

Ook is het volgens Van den Bos in het bestemmingsplan voor het gebied Next Garden expliciet benoemd dat er geen woonruimte voor seizoensarbeiders mag worden ondergebracht.



,,En dan is het raar dat het college één dag voor de kerst met de mededeling komt dit toch te gaan doen. Formeel kunnen ze zogeheten kruimelbesluiten nemen om kleine uitzonderingen toe te staan, maar daar valt het huisvesten van honderd Poolse arbeidskrachten wat ons betreft niet onder.”



Hij vindt het ongepast om een besluit waar zoveel ruimte mee is gemoeid eenzijdig te nemen, zonder dat met de gemeenteraad te overleggen. ,,Dus kom ik in januari met een motie waarin ik de gemeenteraad oproep om zich tegen dit besluit te verzetten.”



Van den Bos is ook bang dat het toestaan van wooneenheden bij Royal Berry andere ondernemers eveneens op dat idee zal brengen. Eigenaar Jan van Genderen was niet voor commentaar bereikbaar.