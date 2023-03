Raadsel in Betuwe: waarom hebben zoveel mensen scheuren in hun huizen?

Jongeren­wer­ker Bram hoopt snel een bekend gezicht te zijn op Bemmelse school: ‘In het hol van de leeuw’

Een jongerenwerker is sinds kort twee dagdelen per week aanwezig op OBC Bemmel om leerlingen met raad en daad bij te staan. De school is deze maand samen met Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) een proef begonnen om jongeren extra ondersteuning te bieden.