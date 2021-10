Razende Roel zit zeven uur in de achtbaan voor het goede doel (en stapt fris als een hoentje uit)

Vollen­broek en co trekken op tegen biogascen­tra­le: ‘Kunnen we 15 miljoen door de wc spoelen’

1 oktober BEMMEL - De biomassacentrale op het terrein van Next Garden in Bemmel stoot te veel ammoniak uit. Die kritiek op de centrale die sinds deze zomer in gebruik is klonk donderdag bij de bestuursrechter in Arnhem.