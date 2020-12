Rechtbank heeft geen behoefte aan bekijken Bemmelse villa met hennepkwekerij

Schietpar­tij tussen halfbroers in Bemmel leidde tot vondst hennepkwe­ke­rij, maar wisten de bewoners dat?

22 september ARNHEM/ BEMMEL - Had een stel uit Bemmel kunnen bevroeden dat in de loods achter hun villa wiet werd gekweekt? Volgens de ene agent rook je de wietlucht vanuit huis, maar de ander had niets geroken. De advocaat wil daarom de agenten opnieuw horen.