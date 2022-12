Rechtbank zeer kritisch over dwangsom tegen tattooshop en kamerbewoning Haalderen

Oog in oog met een koniks­paard? Dat kan straks niet meer in de Bemmelse Waard: ‘Wij doen dat voor de veiligheid’

BEMMEL - Fietsers en wandelaars kunnen binnenkort op de Defensiedijk in Bemmel niet meer oog in oog komen te staan met konikpaarden en met rode geuzen (wilde koeien). Staatsbosbeheer in deze week in het uiterwaardengebied begonnen met het plaatsen van een honderden meters lang hekwerk.

23 november