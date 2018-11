Recreatiegebied Zwanewater bij Huissen krijgt 10.000 drijvende zonnepanelen

Landelijk atelier­week­end in Huissen: roodbruin op het doek en in kapsel

12:23 HUISSEN - Het landelijk atelierweekend gaat zondag in de herhaling in Huissen. Zaterdag was de concurrentie van de Sint te groot. Maar zondag is dat anders. De fraaie kunst in de oude Aloysiusschool in Huissen is een aanrader.