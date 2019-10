Ree alleen bij drukke wegen afschieten, dit jaar veel meer vossen geschoten

Oude Gendtse kerk gaat als een speer

18 oktober GENDT - De voormalige Martinuskerk in Gendt gaat in dubbel opzicht als een speer: de nieuwbouw krijgt al aardig vorm en het laatste appartement is onlangs ook al verkocht. Alleen de twee unieke priesterkoorwoningen - vier verdiepingen hoog - moeten nog aan de man gebracht worden, maar daar is volgens projectontwikkelaar Hugo de Baaij ook al serieuze belangstelling voor.