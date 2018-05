Rens (11) uit Bemmel daagt met z'n syndroom Nederland uit

GewoonRens

Duizenden keren per dag beweegt Rens zijn hoofd naar links of rechts. Stichting Gilles de la Tourette daagt iedereen in Nederland uit om dit ook te proberen. „Het is de bedoeling dat je jezelf filmt terwijl je honderd keer je arm uitstrekt. Het filmpje moet je social media plaatsen”, vertelt Rens. „Voor 3 euro kun je een sms sturen naar 4333 en laten weten of het je gelukt is of niet, door 'geschikt' of 'ongeschikt te gebruiken.” De opbrengst gaat naar onderzoek voor lastenverlaging van Tourette behandelingen.