Rico P. (32), verdachte van de dodelijke schietpartij in Huissen, blijft voorlopig in de cel

videoDe man die vrijdagavond werd opgepakt na een schietpartij in Huissen blijft langer vast zitten. De 32-jarige Rico P. moet nog zeker twee weken in voorlopige hechtenis blijven, zo bepaalde de rechtbank in Arnhem dinsdagmiddag.

P. werd dinsdagmiddag voorgeleid. Vrijdagavond schoot hij aan de Holthuizerdreef twee mannen neer. Het waren familieleden van de vriendin waarmee hij samenwoonde.



De 32-jarige vrouw zou zich vrijdagochtend door hem bedreigd hebben gevoeld en de woning zijn ontvlucht. Daarop kwamen verschenen er al agenten aan de deur om poolshoogte te nemen.

48-jarige man kwam om het leven

In de vooravond ging het vreselijk mis, toen de twee familieleden op de stoep stonden. Zij wilden dat Rico P. vertrok. In plaats daarvan opende P. het vuur. Een 48-jarige man uit Cuijk kwam daarbij om het leven. Hij bezweek later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Een 61-jarige Wijchenaar raakte gewond, maar had gelukkig een schampschot.

Oploop in Huissen door vlucht naar het dak

Na het schietincident vluchtte P. het dak op van het appartementencomplex waar hij met zijn vriendin woonde. Honderden Huissenaren, op veilige afstand gehouden, volgden hoe de man door de politie naar beneden werd gepraat. Iets na achten kwam hij vrijwillig naar beneden, waarna de man door het arrestatieteam werd aangehouden.

In de straat in Cuijk waar Maikel woonde met zijn vrouw en haar zoontje, is deze dinsdag nog niet iedereen op de hoogte van het noodlot dat hun buurman vrijdag trof. Een bewoonster van de wijk De Valuwe schrikt als ze hoort dat hij is overleden. Het slachtoffer woonde sinds een jaar of twee in Cuijk. Hij was een sportieve man die van hardlopen hield. Hij werd vaker veroordeeld voor oplichting en flessentrekkerij. Tien jaar geleden was hij betrokken bij nep-bedrijven, dat naschoolse sportactiviteiten verzorgde voor kinderen. Ook kreeg hij met zijn fietsenwinkels te maken met politie en justitie.

De omgekomen oom wordt in de buurt omschreven als een vriendelijke man, die wel eens een klusje uitvoerde. In de tuin met trampoline en zwembad speelden geregeld kinderen uit de buurt. Het slachtoffer had geen baan. Nadat de auto een aantal keren was vernield zette Maikel enkele maanden geleden een camera voor het raam op de bovenverdieping. Dinsdagmiddag is er niemand thuis. Vrijdagavond spoedde eerst Maikel zich naar Huissen om zijn nichtje te helpen. Later die avond verlaten zijn partner en haar zoon Cuijk op weg naar het ziekenhuis, waar Maikel dan nog vecht voor zijn leven.

Onderzoek toedracht

De politie zegt dinsdagmiddag nog ‘volop bezig’ te zijn met het onderzoek naar de toedracht van het schietincident. ,,We begrijpen dat er nog veel vragen leven over wat zich precies afgelopen vrijdag heeft voorgedaan”, aldus een politiewoordvoerder dinsdagmiddag.



De recherche doet volgens haar onderzoek naar het handelen van de verdachte en wat zijn relatie is met de twee slachtoffers. ,,We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen. Er wordt onder andere nog verder forensisch onderzoek gedaan bij en in de woning, en collega’s gaan nog verder met het buurtonderzoek.”



Het onderzoek moet tevens antwoord geven hoe de verdachte aan een vuurwapen kwam.



Beelden van het schietincident van vrijdag: