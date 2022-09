Rico P. (33), die oom van zijn vriendin doodschoot in Huissen, krijgt 18 jaar cel: ‘Je hebt mijn gezin verwoest’

Man klom na dodelijke schietpar­tij op het dak in Huissen: ‘Ik hoop dat je nooit meer vrijkomt’

Was hij psychotisch ten tijde van de schietpartij in Huissen die het leven kostte aan de oom van zijn vriendin, een 48-jarige man uit Cuijk die hij nog nooit eerder had gezien? En zo ja, kwam dat dan door zijn drugsverslaving of lijdt de 33-jarige Rico P. aan een ziekelijke stoornis en kan hem tbs met dwangverpleging worden opgelegd. Vandaag hoort hij zijn vonnis.

7:20