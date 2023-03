Riza moet zijn droomhuis uit omdat er geen mensen mogen wonen: ‘Ik ben geen kraker of stuk tuig’

‘Illegaal’ omgebouwde boerenstal moet toegestaan worden: ‘Er is woningnood, waar moeten deze mensen anders heen?’

Is het een boerenstal of een reguliere woning? Een ‘illegaal’ pand aan de Broeksestraat, gelegen in het buitengebied van Gendt, hield de gemoederen een kwart eeuw geleden ook al bezig. Oppositiepartij SP pleit nu voor definitieve legalisering, zodat de bewoners niet hoeven te verhuizen.