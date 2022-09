Ronnie (59) stopt na 25 jaar met lijnen trekken, want SV Angeren krijgt kunstgras: ‘Mijn werk zit erop’

MET VIDEO Huissen loopt uit voor ‘Vleiskeure’: ‘Ik heb vandaag verder niets hoeven eten’

HUISSEN - Bij keurslagerij Mom aan het Raadhuisplein in Huissen vliegen de handgedraaide gehaktballen in de jus op donderdagavond tijdens het evenement ‘Vleiskeure’ de pan uit. Even verderop bij cafetaria Big Star staan mensen in de rij voor een gratis broodje döner Kebab, de Viszaeck deelt krabsalade uit en medewerksters van ijssalon La Differenza lokken klanten met bonbons.

23 september