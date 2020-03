Ruit telefoonwinkel in Bemmel vernield met vuurwerk

Skar biedt nachtop­vang voor kinderen van ouders met belangrij­ke beroepen

30 maart HUISSEN/ARNHEM/ELST - Voor ouders met een cruciaal beroep is er ook ’s nachts en in de weekeinden noodopvang voor hun kinderen van 0 tot 13 jaar beschikbaar in Arnhem, Huissen en Elst. In verband met de coronacrisis zijn van de Skar drie locaties 24/7 geopend voor ouders die bijvoorbeeld in de zorg, de voedselketen, het openbaar vervoer of bij politie of brandweer werken.