Salesmanager Paul Braem maakte de overstap naar de zorg: ‘Het is gewoon heel fijn en dankbaar werk’

De overgang van zijn vorige functie is een cultuurshock voor Paul Braem (40). Hij was salesmanager van een bedrijf in ledverlichting en is nu verzorgende van (dementerende) ouderen.



Wat moet het contrast wel niet zijn in vergelijking met zijn eerste twee banen? Eerst beroepsmilitair annex rode baret en ‘heftige’ gebeurtenissen meemakend in oorlogsgebieden in Bosnië en Macedonië. En erna als chauffeur en beveiliger van geldtransporten ook niet van gevaar ontbloot.



,,En toch is er wel een parallel met de zorg, waar ook geen dag hetzelfde is en er onverwachtse dingen gebeuren. Alleen op een iets ander niveau’’, klinkt het nuchter uit de mond van Paul Braem uit Huissen. Hij koos dit jaar voor zijn carrièreswitch.