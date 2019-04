Saus ‘Bangkok Grill’ van Rijnzicht in Doornenburg mogelijk in de schappen van AH

Volle bak in de speeltuin

24 april HULHUIZEN - Pasen mag dan achter de rug zijn, voor (Basis)schoolgaand Nederland is de Paasvakantie net begonnen. Met mooi weer ook nog eens, wat voor topdrukte zorgt in musea, vakantieparken en dichter bij huis speeltuinen. In het buurtschap Hulhuizen staat één van de grotere in deze regio en daar is het bij de meeste speeltoestellen dringen geblazen. Met ouders, opa's en oma's lekker in het zonnetje op de bankjes gaan de kinderen helemaal los op de schommels, glijbanen, loopwielen en andere attracties. En al spelend blijkt er dan altijd meer ruimte op zo'n speeltoestel te zijn dan eigenlijk de bedoeling is. Regels zijn er voor volwassenen en bij een eventuele noodlanding zorgen zand, gras en rubberen vloeren voor een zachte landing.