Schipper Ton komt met schrik vrij bij aanvaring Looveer, maar wil wel schade vergoed hebben

‘Nieuwko­mers’ als Katiya Nasrollahy uit Iran zijn een zegen voor de zorg

17:04 GENDT - Zorginstellingen zitten te springen om personeelsleden als de 50-jarige in Iran geboren Katiya Nasrollahy. Met een bagage van twaalf jaar ervaring als allround verpleegkundige in een ziekenhuis Teheran is zij uitverkoren om mee te doen aan het regionale project Instroom nieuwkomers in de ouderen zorg in Gelderland. Ze staat net als 27 andere statushouders te popelen om maandag bij een zorgcentrum aan de slag te gaan.