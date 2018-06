Schoolleiding OBC Huissen haalt leerlingen weg uit ‘smerig’ gastgezin

Vier leerlingen van het Over Betuwe College Huissen sliepen deze week op een kamer waar een vliegenvanger vol vliegen zat, gele vlekken in dekbedden zaten en haren rondzwierven door de ruimte. Dat plaatste moeder Linda van den Beld deze week op Facebook. ‘Stef (de scholier) stuurde deze foto's en hij vertelde erbij dat het echt super smerig was bij het gastgezin waar hij en nog drie anderen zijn ondergebracht’, schreef ze. Na contact met de school werd het bericht gisteren van Facebook verwijderd.

Direct actie

De boosheid van ouders richtte zich vooral op het feit dat de veertig leerlingen zijn ondergebracht bij gastgezinnen, en leraren in een hotel. De school ondernam echter direct actie na het bericht van de boze ouder. „Dit jaar zijn we voor het eerst naar Berlijn met onze derdeklassers. Een bedrijf organiseert voor ons deze reizen en we hebben laten weten dat ze steken hebben laten vallen. Want het is natuurlijk geen schone kamer”, zegt OBC-teamleider Theo Melchers, die de foto's van de kamer heeft gezien maar lastig kan inschatten hoe vies het daadwerkelijk is. „Op een boerderij zie je dit. Maar ik kan het moeilijk bepalen, ja. Wat ik wel weet is dat het bij de andere gastgezinnen er goed uit ziet.

Melchers wil de naam van het bureau dat de reis organiseert niet noemen. „Zij hebben het netjes opgelost. De jongens zijn naar een ander gastgezin verplaatst.”

Adequaat

Volgens ouder Jimmy Wouter heeft de school dinsdag adequaat gehandeld. „Natuurlijk was het vies, maar de school kwam dinsdag wel direct in actie.”

Toch is het niet de eerste keer dat leerlingen van het OBC bij een ‘smerig’ gastgezin terechtkomen. „Vorig jaar in Londen was een plek ook niet zuiver. Maar ook toen is het opgelost.”