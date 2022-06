Schrijver Jan Jacob Cremer noemt kersen ‘zongerijpte roodböllekes’

Een commissie uit het gilde der fruiteniers van Amsterdam gaat op hoge poten naar Arnhem. Daar klagen ze over de hoge tolrechten die bij de uitvoer van kersen worden geheven. Dan gaat het om tien stuivers per 100 manden met kersen. Een luttel bedrag, zou je nu zeggen. Maar de klacht stamt uit 1562. Voor menigeen is 50 cent dan een fors bedrag.