Schuttersgilde haalt duizenden euro’s op voor Oekraïne tijdens benefietavond

GENDT - Het bedrag dat aan het eind van de avond was opgehaald, ging de stoutste dromen van schuttersgilde St. Sebastianus in Gendt ver te boven. Bezoekers hadden 4200 euro over voor Oekraïne. ,,En dat is zonder de collectebussen!”

De sfeer aan het begin van de avond beloofde al veel goeds. De zaal van Providentia zat vol, het podium was gevuld met de marchingband, afgewisseld met de kids-academy, vendeliers, het exercitiepeloton en de dansgroep.



Alle leden droegen hun steentje bij aan het slagen van de benefietvoorstelling. Vanaf het begin van de avond heerste er dan ook verbondenheid en was het enthousiasme van het gilde aanstekelijk.

Alles omgegooid

Bestuurslid Carlo Spoeltman vertelt terwijl de vendeliers in het midden van de zaal op tafels staan en met hun vlaggen net boven de hoofden van het toegestroomde publiek hun routine doen, dat dit concert binnen 2,5 weken is opgezet.



,,Eigenlijk zouden we vandaag ons eerste concert houden na corona. Toen begon echter de oorlog in Oekraïne in onze voorbereidingstijd en hebben we meteen alles omgegooid. Binnen een zeer korte tijd hebben we dit benefietconcert uit de grond gestampt.”

Quote Het is prachtig dat we zoveel mensen op de been krijgen in een korte tijd. Dat iedereen meedoet en als een geoliede machine het nieuwe draaiboek volgt Bryan Derks, schuttersgilde St. Sebastianus in Gendt

‘Je kunt het helaas niet oplossen’

Volledig scherm Een vendelier op een tafel midden in het publiek. © Rolf Hensel Spoeltman geeft aan dat hij de beelden die vanuit Oekraïne ook in Nederland te zien zijn, vreselijk vindt. Hij denkt veel aan gildebroeders die ook in Oekraïne wonen.



,,Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar je kunt het helaas niet oplossen. Het enige wat we kunnen doen is ons steentje bijdragen. En dat doen wij op deze manier. Met het hele gilde.”



Maar niet alleen het gilde deed mee aan de benefietavond. Ook de winkeliersvereniging had spullen ingelegd voor de loterij die werd gehouden.



En andere ondernemers deden voor de veiling een duit in het zakje. Zo stelde IJszaak Wijs een kar vol met ijs ter beschikking, deze ging voor 145 euro onder de hamer. En camping De Waal bood een weekendje in een huurcaravan op haar camping aan. Hier werd 190 euro voor geboden.

‘Geoliede machine’

Spoeltman staat met andere leden achterin te glunderen terwijl de items voor deze bedragen de deur uit gaan. Het is meer dan verwacht. Even later rollen de klanken van de marchingband weer over de hoofden van de Gendtenaren.



Bryan Derks, een van de gildeleden die foto's staat te maken en net nog met het exercitiepeloton een routine uitvoerde, noemt het een mooie avond. ,,Het is prachtig dat we zoveel mensen op de been krijgen in een korte tijd. Dat iedereen meedoet en als een geoliede machine het nieuwe draaiboek volgt.”

‘We hebben alles even anders gedaan’

Ook geeft hij aan dat er in de routine die zij gewoonlijk opvoeren wel wat aanpassingen zijn aangebracht. ,,Gewoonlijk lopen we rond met geweren, dit keer waren dat Gendtse vlaggen. Gewoon omdat we het zelf niet vonden kunnen om met wapens rond te lopen. Daarnaast doen we de routine over het algemeen onder begeleiding van een Russische mars. Ook dat voelde niet goed. Wat daar verder mee gaat gebeuren, weten we nog niet. Maar voor nu hebben we alles even anders gedaan.”



Derks geeft toe dat het publiek er waarschijnlijk niks van heeft gemerkt. Dat genoot met volle teugen van de show die het gilde had opgezet. En dat is dus ook terug te zien in het bedrag dat aan het eind van de avond voor Giro555 werd opgehaald.

Gemeente Lingewaard trots



Het St. Sebastianusgilde is niet de enige in Lingewaard die geld heeft opgehaald voor Oekraïne. Wethouder Nick Hubers was ook aanwezig en vertelt deze avond dat de gemeente trots is op haar inwoners én dat ze zelf ook een duit in het zakje heeft gedaan.



Per inwoner is 1 euro gedoneerd aan Giro555, goed voor een totaalbedrag van 50.000 euro. Ook geeft hij aan dat er op de website van de gemeente informatie staat over het helpen van Oekraïners hier in Nederland.